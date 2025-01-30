По данным MCA Insider, 20-летний полузащитник ЦСКА Сид Ахмед Айссауи покинул московский клуб и продолжит карьеру в «Алжир МК», где будет выступать за резервную команду.
Предыдущие полгода молодой алжирский игрок провел в составе молдавского Шерифа, но не провел за клуб ни одного матча.
Алжирец не провел ни одного матча за «армейцев» в РПЛ и Кубке России, а в настоящий момент восстанавливается после травмы. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 100 тысяч евро. Контракт с ЦСКА действовал до 30 июня 2026 года.
Источник: Айссауи покинул ЦСКА и перешел в "Алжир МК"
Молодой полузащитник ЦСКА Сид Ахмед Айссауи продолжит карьеру в «Алжир МК».
Фото: ФК ЦСКА