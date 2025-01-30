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Источник: Айссауи покинул ЦСКА и перешел в "Алжир МК"

Молодой полузащитник ЦСКА Сид Ахмед Айссауи продолжит карьеру в «Алжир МК».
Фото: ФК ЦСКА
По данным MCA Insider, 20-летний полузащитник ЦСКА Сид Ахмед Айссауи покинул московский клуб и продолжит карьеру в «Алжир МК», где будет выступать за резервную команду.

Предыдущие полгода молодой алжирский игрок провел в составе молдавского Шерифа, но не провел за клуб ни одного матча.

Алжирец не провел ни одного матча за «армейцев» в РПЛ и Кубке России, а в настоящий момент восстанавливается после травмы. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 100 тысяч евро. Контракт с ЦСКА действовал до 30 июня 2026 года.

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