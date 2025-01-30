По информации «РБ Спорт» в летнее трансферное окно «Спартак» активно рассматривал возможность приобретения 25-летнего словенского футболиста Вани Дркушича, который в тот момент выступал за «Сочи». Трансфер был вполне вероятен, но спортивный директор клуба Томаш Амарал принял решение не подписывать контракт с игроком, не увидев его в составе команды.
Вскоре после этого Дркушич перешёл в «Зенит» за 4 миллиона евро. Затем его отправили в аренду в «Црвену Звезду», но скоро он вернётся в команду из Санкт-Петербурга. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет 4 миллиона евро.
В текущем сезоне Дркушич сыграл 9 матчей в чемпионате Сербии, 2 матча в Лиге чемпионов и 1 матч в Кубке Сербии, проведя на поле 846 минут.
Источник: Амарал отклонил трансфер Дркушича в "Спартак" прошлым летом
Летом московский «Спартак» вел переговоры о возможном переходе защитника Вани Дркушича, однако Томаш Амарал отказался от сделки.
Фото: ФК "Сочи"