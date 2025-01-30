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Источник: Амарал отклонил трансфер Дркушича в "Спартак" прошлым летом

Летом московский «Спартак» вел переговоры о возможном переходе защитника Вани Дркушича, однако Томаш Амарал отказался от сделки.
Фото: ФК "Сочи"
По информации «РБ Спорт» в летнее трансферное окно «Спартак» активно рассматривал возможность приобретения 25-летнего словенского футболиста Вани Дркушича, который в тот момент выступал за «Сочи». Трансфер был вполне вероятен, но спортивный директор клуба Томаш Амарал принял решение не подписывать контракт с игроком, не увидев его в составе команды.

Вскоре после этого Дркушич перешёл в «Зенит» за 4 миллиона евро. Затем его отправили в аренду в «Црвену Звезду», но скоро он вернётся в команду из Санкт-Петербурга. Его контракт с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2029 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость защитника составляет 4 миллиона евро.

В текущем сезоне Дркушич сыграл 9 матчей в чемпионате Сербии, 2 матча в Лиге чемпионов и 1 матч в Кубке Сербии, проведя на поле 846 минут.

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