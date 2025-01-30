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Отец Мирлинда Даку заявил, что форвард принял решение остаться в "Рубине"

Отец нападающего Мирлинда Даку из казанского "Рубина" Фехми Даку заявил, что его сын не покинет казанский клуб в зимнее трансферное окно.
Фото: официальный сайт "Рубина"
"Мирлинд принял решение остаться в "Рубине". Время на принятие решения о трансфере прошло. Сын остается в Казани. Хочет ли он продлить контракт с клубом? У него соглашение действует еще полтора года, есть время подумать", - цитирует Даку-старшего Sport24.

Албанский нападающий Мирлинд Даку выступает в составе казанского "Рубина" с лета 2023 года. В клуб из столицы Татарстана он перебрался из хорватской команды "Осиек" за 1.2 миллиона евро. В текущем сезоне Даку оформил 9+5 по системе "гол+пас" в 17 матчах Премьер-лиги, что делает его лучшим бомбардиром "Рубина" в РПЛ.

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