"Пока не могу сказать ничего конкретного по участию Промеса на Суперкубке МФЛ в Абу-Даби. У Квинси игра 1 февраля за "Дубай Юнайтед", 31-го они заезжают в отель, а у "Родина Медиа" в этот же день первый матч. Если, дай бог, пройдем дальше, тогда можно рассчитывать на его появление на Суперкубке МФЛ!" - цитирует Тарасова Sport24.
Напомним, что в феврале прошлого года Квинси Промес был задержан в ОАЭ за побег с места ДТП, ранее суд Амстердама приговорил нападающего к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. На данный момент Промес выступает за "Дубай Юнайтед", сообщалось, что Квинси может вернуться в московский "Спартак" этой зимой.
На счету Квинси Промеса 235 матчей за московский "Спартак" во всех турнирах, 114 забитых мячей и 59 результативных передач. Ранее голландец выступал за "Аякс", "Севилью" и "Твенте". Нападающий является чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Квинси Промес может сыграть за "Родину Медиа"
Президент медиафутбольного клуба "Родина Медиа" Александр Тарасов прокомментировал возможное участие Квинси Промеса в медиафутболе.
Фото: ФК "Спартак"