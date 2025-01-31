Сообщается, что сам футболист не возражает против подобного продолжения своей карьеры. Однако сине-бело-голубые сомневаются насчёт целесообразности ухода из команды бразильского игрока.
Педро выступает за "Зенит" с февраля 2024 года, когда петербуржцы выкупили игрока у бразильского "Коринтианса" за 9 млн евро. С тех пор он принял участие в 41 официальном матче, в котором забил 6 голов, отдал 4 голевые передачи и получил 2 жёлтые карточки.
Действующее соглашение вингера с клубом рассчитано на срок до 31 декабря 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего футболиста в 9 млн евро.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Вингер "Зенита" Педро может быть отдан в аренду клубу из Бразилии
По информации СМИ, в аренде вингера петербургского "Зенита" Педро заинтересовано несколько бразильских футбольных клубов.
Фото: ФК "Зенит"