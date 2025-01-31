Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Реал Сосьедад
2 - 0 2 0
ПАОКЗавершен
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
ЭльфсборгЗавершен
Аякс
2 - 1 2 1
ГалатасарайЗавершен
Лион
1 - 1 1 1
ЛудогорецЗавершен
Брага
1 - 0 1 0
ЛациоЗавершен
Олимпиакос
3 - 0 3 0
КарабахЗавершен
Ференцварош
4 - 3 4 3
АЗ АлкмарЗавершен
Твенте
1 - 0 1 0
БешикташЗавершен
Мидтьюлланд
2 - 2 2 2
ФенербахчеЗавершен
Динамо Киев
1 - 0 1 0
РФШЗавершен
Атлетик
3 - 1 3 1
Виктория ПЗавершен
Рома
2 - 0 2 0
АйнтрахтЗавершен
ФКСБ
0 - 2 0 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Андерлехт
3 - 4 3 4
ХоффенхаймЗавершен
Рейнджерс
2 - 1 2 1
ЮнионЗавершен
Ницца
1 - 1 1 1
Буде-ГлимтЗавершен
Маккаби Тель-Авив
0 - 1 0 1
ПортуЗавершен
Славия
2 - 2 2 2
МальмёЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Спартак
3 - 2 3 2
КраснодарЗавершен

Вингер "Зенита" Педро может быть отдан в аренду клубу из Бразилии

По информации СМИ, в аренде вингера петербургского "Зенита" Педро заинтересовано несколько бразильских футбольных клубов.
Фото: ФК "Зенит"
Сообщается, что сам футболист не возражает против подобного продолжения своей карьеры. Однако сине-бело-голубые сомневаются насчёт целесообразности ухода из команды бразильского игрока.

Педро выступает за "Зенит" с февраля 2024 года, когда петербуржцы выкупили игрока у бразильского "Коринтианса" за 9 млн евро. С тех пор он принял участие в 41 официальном матче, в котором забил 6 голов, отдал 4 голевые передачи и получил 2 жёлтые карточки.

Действующее соглашение вингера с клубом рассчитано на срок до 31 декабря 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 18-летнего футболиста в 9 млн евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится