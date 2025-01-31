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Станкович заявил, что новые игроки могут появиться в "Спартаке" сегодня-завтра

Главный тренер "Спартака" Деян Станкович рассказал, есть ли вариант, что кто-то из новых игроков московского клуба может появиться уже на текущих сборах в ОАЭ.
Фото: ФК "Спартак"
"Сейчас никаких изменений нет, мы продолжаем в том же составе, в котором завершали первую часть сезона. Что касается трансферного рынка, это очень живая вещь, и сегодня-завтра все может произойти", - приводит слова Станковича "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" близок к подписанию двух футболистов. Речь идет про вингера аргентинского "Ривер Плейта" Пабло Солари и про центрального полузащитника итальянского "Торино" Ивана Илича.

В настоящее время "Спартак" в ОАЭ проводит второй зимний учебно-тренировочный сбор, завершение которого запланировано на 13 февраля. Во время этого сбора красно-белые принимают участие в Зимнем кубке РПЛ.

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