"Пока мы далеко от каких-то трансферов. Руководство здесь, мы общаемся, но пока у меня нет никакой информации. Позиция? Не отказались бы от вингера, и центральный защитник тоже нужен был бы четвертый", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".
Во время текущего трансферного окна футбольный клуб "Краснодар" пока не подписал контракт ни с одним новым футболистом. После 18-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги чёрно-зеленые с 39-ю очками располагаются на первом месте в турнирной таблице. В первом матче после зимней паузы "быки" 1 марта на своём поле в 19-м туре сыграют против самарских "Крыльев Советов".
Мусаев назвал позиции, которые "Краснодар" хочет усилить этой зимой
Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев прокомментировал политику "быков" в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"