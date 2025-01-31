Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Тоттенхэм
3 - 0 3 0
ЭльфсборгЗавершен
Реал Сосьедад
2 - 0 2 0
ПАОКЗавершен
Аякс
2 - 1 2 1
ГалатасарайЗавершен
Лион
1 - 1 1 1
ЛудогорецЗавершен
Брага
1 - 0 1 0
ЛациоЗавершен
Олимпиакос
3 - 0 3 0
КарабахЗавершен
Ференцварош
4 - 3 4 3
АЗ АлкмарЗавершен
Твенте
1 - 0 1 0
БешикташЗавершен
Мидтьюлланд
2 - 2 2 2
ФенербахчеЗавершен
Динамо Киев
1 - 0 1 0
РФШЗавершен
Атлетик
3 - 1 3 1
Виктория ПЗавершен
Рома
2 - 0 2 0
АйнтрахтЗавершен
ФКСБ
0 - 2 0 2
Манчестер ЮнайтедЗавершен
Андерлехт
3 - 4 3 4
ХоффенхаймЗавершен
Рейнджерс
2 - 1 2 1
ЮнионЗавершен
Ницца
1 - 1 1 1
Буде-ГлимтЗавершен
Маккаби Тель-Авив
0 - 1 0 1
ПортуЗавершен
Славия
2 - 2 2 2
МальмёЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
4 - 0 4 0
Чжецзян ПрофешнлЗавершен
Спартак
3 - 2 3 2
КраснодарЗавершен

Мусаев назвал позиции, которые "Краснодар" хочет усилить этой зимой

Главный тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев прокомментировал политику "быков" в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Краснодар"
"Пока мы далеко от каких-то трансферов. Руководство здесь, мы общаемся, но пока у меня нет никакой информации. Позиция? Не отказались бы от вингера, и центральный защитник тоже нужен был бы четвертый", - приводит слова Мусаева "Матч ТВ".

Во время текущего трансферного окна футбольный клуб "Краснодар" пока не подписал контракт ни с одним новым футболистом. После 18-го тура текущего сезона Российской Премьер-Лиги чёрно-зеленые с 39-ю очками располагаются на первом месте в турнирной таблице. В первом матче после зимней паузы "быки" 1 марта на своём поле в 19-м туре сыграют против самарских "Крыльев Советов".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится