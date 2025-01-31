«Мне понравилось как зрителю, что были интересные комбинации, много голов, команды давали играть друг другу. Не было грубости. В целом, оба клуба довольны этим спаррингом. Между командами я не заметил разницы, они плюс-минус находятся в одной категории сейчас», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
Первый тур Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги завершился со счетом 3:2 в пользу «Спартака». В следующем туре, который пройдет 4 февраля, встретятся «Краснодар» и «Динамо». 7 февраля в матче «Спартак» и «Динамо» определится финалист турнира от первой группы. Победитель этой группы встретится с победителем второй группы, в которой играют ЦСКА, «Зенит» и «Ростов».
Аршавин: разницы между "Спартаком“ и "Краснодаром“ не заметил
Экс-полузащитник сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от матча Winline Зимнего кубка РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром».
Фото: ФК "Спартак"