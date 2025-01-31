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Кривцов о забавной ошибке Flashscore: подумали, что приехал новый бразилец

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал курьезный момент, связанный с его именем в приложении Flashscore.
Фото: ФК "Краснодар"
«Flashscore написал, что мяч забил не Кривцов, а Кривалдо. Думаю, так получилось, потому что наш пресс-атташе выложил, что гол забил Кривалдо. Вот подумали, что какой-то новый бразилец приехал», — цитирует Кривцова «Чемпионат».

После того как в матче Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» забил второй мяч «Спартаку», в официальном телеграм-канале «Краснодара» фамилию Кривцова решили написать на бразильский манер «Кривалдо». Это было связано с тем, как был забит гол. После этого сервис Flashscore указал автора мяча как «Кривалдо», предположив, что это был игрок из Бразилии, приехавший на просмотр.

Следующий матч Кривцова состоится 4 февраля против «Динамо» в рамках второго тура Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги.

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