«Flashscore написал, что мяч забил не Кривцов, а Кривалдо. Думаю, так получилось, потому что наш пресс-атташе выложил, что гол забил Кривалдо. Вот подумали, что какой-то новый бразилец приехал», — цитирует Кривцова «Чемпионат».
После того как в матче Зимнего Кубка РПЛ «Краснодар» забил второй мяч «Спартаку», в официальном телеграм-канале «Краснодара» фамилию Кривцова решили написать на бразильский манер «Кривалдо». Это было связано с тем, как был забит гол. После этого сервис Flashscore указал автора мяча как «Кривалдо», предположив, что это был игрок из Бразилии, приехавший на просмотр.
Следующий матч Кривцова состоится 4 февраля против «Динамо» в рамках второго тура Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги.
Кривцов о забавной ошибке Flashscore: подумали, что приехал новый бразилец
Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов прокомментировал курьезный момент, связанный с его именем в приложении Flashscore.
Фото: ФК "Краснодар"