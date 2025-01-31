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Мостовой: "Спартаку" лучше победить в РПЛ, чем выиграть предсезонный турнир

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Краснодаром» в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ, который состоялся 30 января в Абу-Даби и завершился со счетом 3:2.
Фото: ФК "Спартак"
«Я думаю, что многим понравился матч, но я бы не стал делать какие-то выводы. Все же это предсезонный турнир. Все готовятся, у всех трехразовый режим тренировок, еще что-то. Конечно, команды не готовы на сто процентов, но основные составы все-таки вышли на первый тайм.

Я уже в шутку говорю, что лучше не выиграть предсезонный турнир, а победить в чемпионате. Здесь очки не дают», — отметил Мостовой в интервью Metaratings.

Сегодня, 31 января, состоится очередной матч в рамках Зимнего Кубка Российской Премьер-лиги. В 19:30 по московскому времени на поле выйдут команды ЦСКА и «Ростов». Турнир продлится до 11 февраля.

В прошлом году победителем Зимнего Кубка РПЛ стал «Спартак».

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