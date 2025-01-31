По информации Карпова, 28-летний вратарь Илья Помазун переходит в «Спартак» за €1,5 млн, при этом ЦСКА пошел навстречу игроку и отпустил его в команду своего принципиального соперника.
Интересно, что ранее тренер Николич отстранил Помазуна за высказывания о возможном переходе в «Тушино». Теперь же этот переход стал реальностью.
Также сообщается, что частью сделки станет трансфер 18-летнего полузащитника «Спартака» Пономарчука в обратном направлении, передает Карп.
В текущем сезоне Помазун не выходил на поле в составе ЦСКА. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость голкипера составляет 1,2 миллиона евро.
Журналист Карпов: Помазун переходит в "Спартак" из ЦСКА за €1,5 млн
Фото: ФК "Урал"