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Журналист Карпов: Помазун переходит в "Спартак" из ЦСКА за €1,5 млн

Московский «Спартак» оформил трансфер 28-летнего голкипера Илья Помазун из ЦСКА.
Фото: ФК "Урал"
По информации Карпова, 28-летний вратарь Илья Помазун переходит в «Спартак» за €1,5 млн, при этом ЦСКА пошел навстречу игроку и отпустил его в команду своего принципиального соперника.

Интересно, что ранее тренер Николич отстранил Помазуна за высказывания о возможном переходе в «Тушино». Теперь же этот переход стал реальностью.

Также сообщается, что частью сделки станет трансфер 18-летнего полузащитника «Спартака» Пономарчука в обратном направлении, передает Карп.

В текущем сезоне Помазун не выходил на поле в составе ЦСКА. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость голкипера составляет 1,2 миллиона евро.

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