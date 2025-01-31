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Агент Лепсая: "Спартак" близок к заключению соглашения по Солари

Футбольный агент Тимур Лепсая сообщил, что московский «Спартак» находится на финальной стадии переговоров по переходу нападающего аргентинского «Ривер Плейт» Пабло Солари.
Фото: IMAGO
«До закрытия зимнего окна трансферов за 30 миллионов евро, думаю, что не будет. Знаем, что «Спартак» близок к приобретению Солари. Про него знаю, что если и не договорились, то очень близки к этому», — заявил Лепсая в интервью «РИА Новости Спорт».

Ранее в СМИ были новости, что красно-белые уже согласовали трансфер за сумму около 12 миллионов евро.

Солари продлил контракт с Ривер Плейтом в апреле 2024 года. Текущее соглашение действует до конца декабря 2027 года. Текущая рыночная стоимость аргентинца составляет 7 миллионов евро по версии Transfermarkt.

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