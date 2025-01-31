Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Леганес
23:00
Райо ВальеканоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Парма
22:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вердер
22:30
МайнцНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монпелье
22:45
ЛансНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Химки
6 - 1 6 1
ЧерноморецЗавершен
Рубин
17:00
ТорпедоНе начат
Ахмат
17:00
СептемвриНе начат
Крылья Советов
17:00
ЧерноморецНе начат
Химки
17:30
СКА-ХабаровскНе начат
ЦСКА
19:30
РостовНе начат

Агент Дркушича рассказал, когда защитник присоединится к "Зениту"

Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника Вани Дркушича, рассказал, когда его клиент вернется в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"
"Ваня прибудет на сборы "Зенита" на следующей неделе", - цитирует агента Sport24.

Ваня Дркушич перешел в петербургский "Зенит" из "Сочи" в летнее трансферное окно и был отдан в аренду в сербскую "Црвену Звезду". Словенец провел за сербский клуб во всех турнирах 12 матчей и отметился 1-м забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 4 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится