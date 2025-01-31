"Ваня прибудет на сборы "Зенита" на следующей неделе", - цитирует агента Sport24.
Ваня Дркушич перешел в петербургский "Зенит" из "Сочи" в летнее трансферное окно и был отдан в аренду в сербскую "Црвену Звезду". Словенец провел за сербский клуб во всех турнирах 12 матчей и отметился 1-м забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 4 миллиона евро.
Агент Дркушича рассказал, когда защитник присоединится к "Зениту"
Футбольный агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника Вани Дркушича, рассказал, когда его клиент вернется в "Зенит".
Фото: ФК "Зенит"