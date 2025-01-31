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Агент Лепсая: Саласар - сильный футболист, если не брать во внимание его травмоопасность

Футбольный агент Тимур Лепсая дал свой комментарий по поводу возможного перехода в "Зенит" полузащитника Родриго Саласара, выступающего за "Брагу".
Фото: ФК "Брага"
- Как по мне, это достаточной сильный футболист, если не брать во внимание его травмоопасность. Я так понимаю, что он приобретается для замены Венделу, - передает слова агента "РИА Новости".

Ранее в СМИ сообщалось, что футболист "Браги" близок к заключению соглашения с петербургским клубом в зимнее межсезонье.

Саласар в текущем сезоне принял участие в 21 матче в составе "Браги", забил шесть голов и сделал восемь ассистов на партнеров. Трудовой договор хавбека с "Брагой" действует до середины 2028 года, его трансферная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

"Зенит" в 18 турах РПЛ набрал 39 баллов и занимает второе место в турнирной таблице. 1 марта в 19-м туре РПЛ сине-бело-голубые на своем поле примут ЦСКА.

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