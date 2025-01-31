Отмечается, что контракт со специалистом расторгнут по обоюдному соглашению сторон. "Рубин" поблагодарил тренера за работу и пожелал удачи в дальнейшей карьере.
Ранее в СМИ сообщалось, что Нойя не прибыл на сборы "Рубина" в Турции. В "Рубина" специалист работал более шести лет.
"Рубин" в текущем сезоне РПЛ набрал 27 баллов и занимает восьмое место в таблице. В первом матче после зимней паузы казанцы встретятся с "Ахматом", поединок пройдет 1 марта, начало игры запланировано на 19:00 мск.
"Рубин" и тренер по физподготовке расторгли контракт
"Рубин" на своем официальном сайте сообщил об уходе тренера по физической подготовке Хавьера Нойи.
Фото: Официальный сайт РПЛ