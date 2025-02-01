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Мостовой: "Краснодар" хоть и проиграл "Спартаку", но их тренер Масаев, или как его там, стоит, улыбается.

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о первом матче в Зимнем кубке РПЛ 2025 года, в котором московский "Спартак" одержал победу над "Краснодаром" (3:2).
Фото: ФК "Краснодар"
"Вчера мне игра понравилась тоже. Обе команды вышли основными составами. Эта игра исключительно для тонуса. Вот "Краснодар" хоть и проиграл, но их тренер Масаев, или как его там, стоит, улыбается. Жизнь удалась", - приводит слова Мостового "СЭ".

Московский "Спартак" и футбольный клуб "Краснодар" встречались друг с другом 30 января в рамках первого матча Зимнего кубка РПЛ 2025 года. Победу со счётом 3:2 одержали подопечные Деяна Станковича. В их составе забитыми голами отличились Тео Бонгонда (на 20 мин.), Роман Зобнин (на 70 мин.) и Даниил Зорин (на 90+2 мин.). У "быков", в свою очередь, мяч в ворота соперников отправили Жоау Батчи (на 22 мин.) и Никита Кривцов (на 54 мин.).

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