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"Все практически готово". Итальянский журналист - о переходе Илича в "Спартак"

Журналист итальянских изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини заявил, что переход полузащитника Ивана Илича в "Спартак" почти завершен.
Фото: Global Look Press
"Илич до сих пор травмирован. Он пропустит субботнюю игру против "Аталанты". Переход Илича в "Спартак"? Все практически готово", - цитирует Джулини "СЭ".

Сербский полузащитник Иван Илич, которому 23 года, защищает цвета "Торино" с лета 2023 года. За это время он сыграл за итальянскую команду в 61 матче в различных турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных пасов. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость хавбека национальной сборной Сербии составляет 18 миллионов евро.

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