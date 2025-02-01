"Илич до сих пор травмирован. Он пропустит субботнюю игру против "Аталанты". Переход Илича в "Спартак"? Все практически готово", - цитирует Джулини "СЭ".
Сербский полузащитник Иван Илич, которому 23 года, защищает цвета "Торино" с лета 2023 года. За это время он сыграл за итальянскую команду в 61 матче в различных турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных пасов. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость хавбека национальной сборной Сербии составляет 18 миллионов евро.
"Все практически готово". Итальянский журналист - о переходе Илича в "Спартак"
Журналист итальянских изданий Corriere Torino и Toro news Альберто Джулини заявил, что переход полузащитника Ивана Илича в "Спартак" почти завершен.
Фото: Global Look Press