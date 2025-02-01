"Первый раз слышу о "Крыльях", если честно. До меня ничего не доходило. Я сконцентрирован на сборах с ЦСКА. Я полностью здесь. У меня есть контракт", - цитирует Бистровича "Чемпионат".
26-летний Кристиян Бистрович, играющий на позиции центрального полузащитника, защищает цвета московского ЦСКА с 2018 года. Трудовое соглашение футболиста с российским клубом истекает летом этого года. В текущем сезоне хавбек принял участие в 9 матчах за "армейцев" в российской Премьер-лиге и не отметился результативными действиями. Однако хорват забил один гол в 6 играх Кубка России. Transfermarkt оценивает игрока в 1,8 миллиона евро.
Бистрович: я сконцентрирован на сборах с ЦСКА
Хавбек ЦСКА Кристиян Бистрович отреагировал на слухи о возможном переходе в "Крылья Советов".
Фото: ПФК ЦСКА