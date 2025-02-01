"Конечно, самое плохое событие первого сбора — это травма Славы Караваева и, безусловно, здесь изначально переживания связаны с его здоровьем, игрок уже немолодой, а травма серьезная. Хочется, чтобы он восстановился как можно быстрее и это не повлияло на его дальнейшую карьеру", - цитирует Семака Sport24.
Напомним, что защитник петербургского "Зенита" Вячеслав Караваев получил травму на зимних сборах команды - у игрока был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия, защитнику сделали операцию.
Вячеслав Караваев выступает за петербуржцев с осени 2019 года. В текущем сезоне защитник провел во всех турнирах 18 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего игрока в 5 миллионов евро, контракт защитника с клубом рассчитан до лета 2026 года. На счету Караваева 26 матчей в составе сборной России и 2 забитых гола.
Семак: самое плохое событие первого сбора - это травма Славы Караваева
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о травме Вячеслава Караваева.
Фото: ФК "Зенит"