"Безусловно, Саша прибавил с того момента, как пришел в нашу команду. Пропустил очень много: тренироваться одному или тренироваться с командой, пропустить подготовительный период — это очень сложно для любого игрока. Плюс определенное давление, с которым он сталкивался, конечно, мешало ему в полной степени показывать ту игру, на которую он способен", - цитирует Семака Sport24.
Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 6 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками. Команда Сергея Семака проведет два матча с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.
Семак: Соболев прибавил с того момента, как перешел в "Зенит"
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об игре Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"