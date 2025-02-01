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Семак: Соболев прибавил с того момента, как перешел в "Зенит"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об игре Александра Соболева.
Фото: ФК "Зенит"
"Безусловно, Саша прибавил с того момента, как пришел в нашу команду. Пропустил очень много: тренироваться одному или тренироваться с командой, пропустить подготовительный период — это очень сложно для любого игрока. Плюс определенное давление, с которым он сталкивался, конечно, мешало ему в полной степени показывать ту игру, на которую он способен", - цитирует Семака Sport24.

Александр Соболев перешел в петербургский "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно за 10 миллионов евро и заключил контракт до лета 2027 года. В текущем сезоне нападающий провел во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего игрока в 6 миллионов евро.

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата России с 39-ю набранными очками. Команда Сергея Семака проведет два матча с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

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