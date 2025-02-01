Сообщается, что красно-белых отпугивают, во-первых, высокая стоимость футболиста, во-вторых, его травматичность. В настоящее время в московском клубе внимательно изучают результаты медицинских обследований сербского игрока.
В то же время в переходе 23-летнего футболиста лично заинтересованы тренеры московского "Спартака" - сербские специалисты Деян Станкович и Ненад Сакич. По последним данным, в случае трансфера Илич подпишет со "Спартаком" контракт на 4 года, а сумма компенсации составит 17-18 млн евро без учета бонусов.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
СМИ: в "Спартаке" есть сомнения по поводу трансфера Илича. Решение примут в ближайшее время
По информации СМИ, в московском "Спартаке" есть сомнения по поводу трансфера полузащитника сборной Сербии и итальянского "Торино" Ивана Илича.
Фото: ФК "Торино"