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"РБ Спорт": "Спартак" и ЦСКА закрыли сделку по переходу Помазуна

По информации СМИ, московские клубы "Спартак" и ЦСКА согласовали друг с другом сделку по поводу перехода в состав красно-белых вратаря Ильи Помазуна.
Фото: ПФК ЦСКА
Сообщается, что клубы уладили все формальности. В частности, контракт голкипера со "Спартаком" будет рассчитан на срок до конца сезона-2027/28. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что сумма компенсации составит 1,5 миллиона евро.

Ожидается, что Помазун в ближайшее время вылетит в ОАЭ, где "Спартак" сейчас проводит свой второй зимний учебно-тренировочный сбор.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро. Контракт голкипера с ЦСКА с рассчитан на срок до 30 июня 2028 года.

Источник: "РБ Спорт"

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