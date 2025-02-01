"Думаю, что историю с Промесом нужно забыть, мне с трудом верится, что он вернется в "Спартак". Его ситуацию нужно делить на две части: жизненная и футбольная. Берем жизненную: навряд ли его кто-то отпустит. Я так понимаю, что он наказан и ждет решения суда. А по-футбольному, это топ-игрок, и в свои 33 еще может помочь "Спартаку", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".
Нидерландский нападающий Квинси Промес выступал в составе московского "Спартака" на протяжении 7 лет: во-первых, с августа 2014 года до августа 2018 года, во-вторых, с февраля 2021 года до февраля 2024 года. За это время голландец 235 раз выходил на поле в официальных матчах, забил в ворота соперников 114 голов, отдал партнерам по команде 59 голевых передач, получил 32 жёлтые карточки.
В настоящее время Промес является игроком команды "Дубай Юнайтед", так как ему запрещен выезд из ОАЭ. При этом 33-летний футболист заявлял о своем желании вернуться в Россию и продолжить свое выступление за московский "Спартак".
Мостовой: Промес - это топ-игрок, и в свои 33 еще может помочь "Спартаку"
Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о возможном возвращении в московский "Спартак" нидерландского нападающего Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"