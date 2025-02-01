Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
7 - 0 7 0
БрайтонЗавершен
Ньюкасл
1 - 2 1 2
ФулхэмЗавершен
Борнмут
0 - 2 0 2
ЛиверпульЗавершен
Эвертон
4 - 0 4 0
ЛестерЗавершен
Ипсвич
1 - 2 1 2
СаутгемптонЗавершен
Вулверхэмптон
2 - 0 2 0
Астон ВиллаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
0 - 0 0 0
СевильяЗавершен
Вильярреал
5 - 1 5 1
ВальядолидЗавершен
Атлетико
2 - 0 2 0
МальоркаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Монца
0 - 1 0 1
ВеронаЗавершен
Удинезе
3 - 2 3 2
ВенецияЗавершен
Аталанта
1 - 1 1 1
ТориноЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Штутгарт
1 - 2 1 2
Боруссия МЗавершен
Бавария
4 - 3 4 3
ХольштайнЗавершен
Бохум
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Санкт-Паули
1 - 1 1 1
АугсбургЗавершен
Хайденхайм
1 - 2 1 2
Боруссия ДЗавершен
Унион
0 - 0 0 0
РБ ЛейпцигЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Брест
2 - 5 2 5
ПСЖЗавершен
Монако
4 - 2 4 2
Осер2 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Нижний Новгород
1 - 1 1 1
ФакелЗавершен

Мостовой: Промес - это топ-игрок, и в свои 33 еще может помочь "Спартаку"

Бывший игрок сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о возможном возвращении в московский "Спартак" нидерландского нападающего Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"Думаю, что историю с Промесом нужно забыть, мне с трудом верится, что он вернется в "Спартак". Его ситуацию нужно делить на две части: жизненная и футбольная. Берем жизненную: навряд ли его кто-то отпустит. Я так понимаю, что он наказан и ждет решения суда. А по-футбольному, это топ-игрок, и в свои 33 еще может помочь "Спартаку", - приводит слова Мостового "РБ Спорт".

Нидерландский нападающий Квинси Промес выступал в составе московского "Спартака" на протяжении 7 лет: во-первых, с августа 2014 года до августа 2018 года, во-вторых, с февраля 2021 года до февраля 2024 года. За это время голландец 235 раз выходил на поле в официальных матчах, забил в ворота соперников 114 голов, отдал партнерам по команде 59 голевых передач, получил 32 жёлтые карточки.

В настоящее время Промес является игроком команды "Дубай Юнайтед", так как ему запрещен выезд из ОАЭ. При этом 33-летний футболист заявлял о своем желании вернуться в Россию и продолжить свое выступление за московский "Спартак".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится