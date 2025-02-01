Журналист Иван Карпов сообщает, что главный тренер "Лидса" Даниель Фарке знаком с Эдуардом по недолгой работе в "Краснодаре" (в январе-марте 2022 г.) и заинтересован в том, чтобы 24-летний футболист пополнил состав английского клуба.
Действующий контракт Эдуарда Сперцяна с "Краснодаром" рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 20 миллионов евро. В текущем сезоне армянский игрок принял участие в 25 матчах, в которых забил 6 голов и отдал 3 голевые передачи.
"Лидс" в сезоне-2024/25 выступает во втором по силе футбольном дивизионе Англии - в Чемпионшипе. После 30 матчей команда с 63-ю очками занимает первое место в турнирной таблице.
Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова
Карпов: "Лидс" хочет подписать капитана "Краснодара" Сперцяна
По информации СМИ, английский "Лидс" заинтересован в услугах полузащитника "Краснодара" и сборной Армении Эдуарда Сперцяна.
Фото: ФК "Краснодар"