"Ну, во-первых, у нас ещё достаточно времени. Никакие трансферные окна пока не закрываются и нужно просто подождать, на мой взгляд. А во-вторых, возможно, присутствует логика того, что команды укомплектованы. Тот же "Краснодар" очень неплохо укомплектован. И смысл что-то менять, кого-то добавлять? Но мне почему-то кажется, что усиления будут. Попозже. Сейчас как раз начало нового месяца – февраля", – приводит слова Шишкина Metaratings.
Петербургский "Зенит" является действующим чемпионом России. Сине-бело-голубые одерживали победу в Российской Премьер-Лиге последние шесть сезонов подряд.
В текущем сезоне посл 18-го тура первое место в турнирной таблице занимает футбольный клуб "Краснодар", у которого в активе 39 очков. "Быки" по дополнительным показателям опережают "Зенит" и на 2 очка опережают московский "Спартак". Чемпионат России по футболу после зимней паузы возобновится 28 февраля матчем 19-го тура РПЛ между махачкалинским "Динамо" и московским "Локомотивом".
Шишкин объяснил отсутствие трансферов у прямых конкурентов "Зенита"
Бывший игрок сборной России Роман Шишкин ответил на вопрос, почему почти никто из прямых конкурентов "Зенита" в борьбе за чемпионство не покупает игроков в это зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Зенит"