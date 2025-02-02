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Гафин: минимум один трансфер мы в "Динамо" увидим

Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о трансферных планах московского клуба.
Фото: ФК "Динамо"
"Я думаю, что как минимум один трансфер [на вход] мы увидим", - приводит слова Гафина "СЭ".

По итогам 18 осенних туров "Динамо" располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые ушли на зимнюю паузу в чемпионате России с 32 очками. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет на данный момент четыре очка. От призовой тройки команду Марцела Лички отделяет два балла.

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