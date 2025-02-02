"Я думаю, что как минимум один трансфер [на вход] мы увидим", - приводит слова Гафина "СЭ".
По итогам 18 осенних туров "Динамо" располагается на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые ушли на зимнюю паузу в чемпионате России с 32 очками. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет на данный момент четыре очка. От призовой тройки команду Марцела Лички отделяет два балла.
Гафин: минимум один трансфер мы в "Динамо" увидим
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о трансферных планах московского клуба.
Фото: ФК "Динамо"