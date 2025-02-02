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Камоцци: Гарсия — переоцененный футболист, сумма сделки слишком большая

Экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци выразил свое мнение о переходе Леви Гарсии в московский клуб.
Фото: IMAGO
«Сумма слишком большая для этого игрока. Гарсия — переоцененный футболист», — цитирует Камоцци «ВсеПроСпорт».

В текущем сезоне Гарсия сыграл 22 матча, в которых забил 10 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 27-летнего нападающего составляет 15 миллионов евро.

За сборную Тринидада и Тобаго Гарсия провёл 43 матча, в которых записал на свой счёт 8 забитых мячей.

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