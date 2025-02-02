"У "Спартака" есть админресурс. А как у "Спартака" может не быть админресурса, если это самая популярная команда России? У клуба и в правительстве есть болельщики, и в налоговой, и в Федерации футбола, и в судейском корпусе. Арбитры же тоже были когда-то детьми и за кого-то болели", — приводит слова Попова Legalbet.
Московский "Спартак" является 12-кратным чемпионом СССР, 10-кратным обладателем Кубка СССР, 10-кратным чемпионом России (в последний раз - в сезоне-2016/17), 4-кратным обладателем Кубка России (в последний раз - в сезоне-2021/22). В еврокубках у красно-белых наивысшим достижением является выход в сезоне-1990/91 в 1/2 финала Кубка европейских чемпионов (аналога современной Лиги чемпионов).
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги "Спартак" после 18-го тура Российской Премьер-Лиги с 37-ю набранными очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице.
Попов: у "Спартака" есть админресурс. У клуба есть болельщики и в правительстве, и в судейском корпусе
Бывший игрок казанского "Рубина" Алексей Попов поделился своим мнением о наличии у московского "Спартака" административного ресурса.
Фото: ФК "Спартак"