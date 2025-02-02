"Мы заняли жёсткую последовательную позицию по возвращению футболиста в клуб. На данный момент он на сборах с командой в Абу-Даби, мы на него рассчитываем как на важного футболиста. Что касается будущего – посмотрим как будет развиваться ситуация, но главное, чтобы все стороны соблюдали контрактные обязательства. С Бителло лично я ещё не виделся. Разговор у бразильца с Личкой был", - приводит слова Гафина "Советский спорт".
Напомним, бразильский полузащитник московского "Динамо" Бителло после отпуска не прибыл в расположение клуба для прохождения медосмотра и участия в зимних учебно-тренировочных сборах. По сообщениям СМИ, хавбек пожелал покинуть российский клуб и согласовал условия личного контракта с бразильским "Ботафого".
Но бразильцы не сумели договориться с бело-голубыми о трансфере игрока, после чего Бителло в конце января присоединился к "Динамо" на сборе в Катаре. В настоящее время столичный клуб проводит второй зимний сбор в Катаре.
В "Динамо" прокомментировали скандальную ситуацию с бразильским полузащитником Бителло
Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о возвращении в расположение клуба бразильского полузащитника Бителло.
Фото: ФК "Динамо" Москва