"Планируется создание второго национального Кубка. Это даст большему количеству любительских клубов сразиться с профессиональными командами. Такая практика имела успех в других странах", - приводит слова Дюкова "Чемпионат".
Второй кубковый турнир в России проводился в 2003 году. То соревнование называлось Кубком Премьер-лиги, в котором принимали участие 16 команд высшего дивизиона чемпионата России по футболу. Победителем того турнира стал петербургский "Зенит", который в финальном двухматчевом противостоянии оказался сильнее новороссийского "Черноморца".
Дюков: в России планируется создание второго национального Кубка
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил о планах по созданию еще одного футбольного всероссийского соревнования.
Фото: РФС