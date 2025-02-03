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Дюков: в России планируется создание второго национального Кубка

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков заявил о планах по созданию еще одного футбольного всероссийского соревнования.
Фото: РФС
"Планируется создание второго национального Кубка. Это даст большему количеству любительских клубов сразиться с профессиональными командами. Такая практика имела успех в других странах", - приводит слова Дюкова "Чемпионат".

Второй кубковый турнир в России проводился в 2003 году. То соревнование называлось Кубком Премьер-лиги, в котором принимали участие 16 команд высшего дивизиона чемпионата России по футболу. Победителем того турнира стал петербургский "Зенит", который в финальном двухматчевом противостоянии оказался сильнее новороссийского "Черноморца".

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