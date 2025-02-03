"Мне вообще кажется, что есть смысл приобретать игроков из-за рубежа только тогда, когда Россию вернут в мировое спортивное сообщество и, стало быть, в футбольные еврокубки. Сейчас какой смысл это делать? На мой взгляд, нужды в этом нет. И многие руководители клубов это понимают. Престиж такого рода не так важен. Денег не заработаешь. Гордиться пятым местом тоже не будешь", - приводит слова Игнатьева "РБ Спорт".
С 23 января по 20 февраля в Российской Премьер-Лиге открыто, так называемое, зимнее трансферное окно.
По итогам первой части текущего сезона промежуточным лидером чемпионата России по футболу является футбольный клуб "Краснодар" (39 очков). На втором месте располагается петербургский "Зенит" (39 очков), который уступает краснодарской команде по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" (37 очков).
Возобновление Российской Премьер-Лиги запланировано на 28 февраля.
"Сейчас какой смысл это делать?" Борис Игнатьев выступил против покупки легионеров клубами РПЛ
Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев поделился своим мнением о трансферной политике клубов Российской Премьер-Лиги.