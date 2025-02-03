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Каррера: Леви Гарсия - отличный игрок, он может усилить "Спартак"

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал информацию о переходе в московский клуб нападающего греческого АЕКа Леви Гарсии.
Фото: ФК АЕК
"Это отличный игрок, и он может усилить "Спартак". У него есть все качества для этого. Почему он так долго задержался в Греции? Сложно сказать, но у Леви есть все, чтобы играть в других лигах", - приводит слова Карреры "ВсеПроСпорт".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" договорился с афинским АЕКом о переходе 27-летнего тринидадского нападающего Леви Гарсии за 18,5 млн евро. В текущем сезоне футболист 22 раза появлялся на поле в официальных матчах, в которых отличился 10 голами и 3 результативными передачами. По оценке интернет-портала Transfermarkt, его рыночная стоимость составляет 15 млн евро.

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