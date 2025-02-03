"На данный момент Даку — игрок "Рубина". Официальных предложений в клуб не поступало, никто не обращался", - приводит слова Айбатова "Чемпионат".
Мирлинд Даку выступает за казанский "Рубин" с июля 2023 года. С тех пор форвард принял участие в 52 официальных матчах, в которых забил 19 голов, отдал 9 голевых передач и получил 11 желтых карточек. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 7 миллионов евро.
В "Рубине" высказались относительно будущего Мирлинда Даку
Генеральный директор казанского "Рубина" Александр Айбатов рассказал о перспективах продолжения карьеры албанского нападающего клуба Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Рубин"