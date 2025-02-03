Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
23:00
Вест ХэмНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Жирона
23:00
Лас-ПальмасНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
22:45
ЛациоНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Крылья Советов
16:00
ТорпедоНе начат
Ахмат
17:30
Арсенал ТулаНе начат

В "Рубине" высказались относительно будущего Мирлинда Даку

Генеральный директор казанского "Рубина" Александр Айбатов рассказал о перспективах продолжения карьеры албанского нападающего клуба Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Рубин"
"На данный момент Даку — игрок "Рубина". Официальных предложений в клуб не поступало, никто не обращался", - приводит слова Айбатова "Чемпионат".

Мирлинд Даку выступает за казанский "Рубин" с июля 2023 года. С тех пор форвард принял участие в 52 официальных матчах, в которых забил 19 голов, отдал 9 голевых передач и получил 11 желтых карточек. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 7 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится