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Президент РФС Дюков: мы договорились о продлении контракта с Карпиным

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков прокомментировал информацию о возможной усталости главного тренера сборной России Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"
«Со мной Карпин не говорил о своей усталости. Мне ничего не известно об этом. К тому же мы совсем недавно договорились о продлении контракта», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Напомним, что с 2021 года Карпин одновременно тренирует и сборную России, и клуб «Ростов». С февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, были отстранены от участия в международных турнирах по решению ФИФА и УЕФА, и с тех пор Россия проводит только товарищеские встречи.

Под руководством Карпина сборная России провела 20 матчей, в 14 из которых одержала победу, пять раз сыграла вничью и потерпела одно поражение от сборной Хорватии.

На данный момент неизвестно, с кем сборная России проведёт свой следующий товарищеский матч.

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