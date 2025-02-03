«Алекс зимой не покинет команду. До лета он точно остается в «Химках», — заявил агент Корредеры «РБ Спорт».
В сентябре 2024 года воспитанник «Барселоны» Корредера подписал контракт с подмосковным клубом, перебравшись из «Тенерифе» за 500 тысяч евро.
В составе подмосковного клуба 28-летний испанец сыграл 14 матчей. Контракт игрока с «Химками» действует до конца июня 2026 года. По оценке Transfermarkt, текущая рыночная стоимость испанца составляет 800 тысяч евро.
Стоит отметить, что «Химки» имеют финансовые проблемы, связанные с долгами на сумму около 900 миллионов рублей. Из-за этих долгов на клуб наложен запрет на регистрацию новых игроков.
Агент полузащитника "Химок" Алекса Корредеры поделился информацией о дальнейших планах своего клиента
Альваро Навасо агент полузащитника Алекса Корредеры подтвердил, что его клиент продолжит выступать за «Химки» до лета 2025 года.
Фото: ФК "Химки"