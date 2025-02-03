— Будут ли переговоры по продлению контракта с Бителло после его отсутствия на первом сборе?
— Да, мы этого не исключаем.
"Динамо" выкупило Бителло у бразильского "Гремио" в сентябре 2023 г. за 10 миллионов евро. Действующее соглашение хавбека с московским клубом рассчитан на срок до 30 июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 12 млн евро.
После зимнего отпуска бразилец сразу не вернулся в расположение футбольного клуба. По информации СМИ, Бителло хотел перейти из "Динамо" в бразильский "Ботафого". Однако полузащитник в конечном итоге 26 января прибыл на сбор бело-голубых.
Источник: "СЭ"
В "Динамо" ответили на вопрос о возможном продлении контракта с Бителло
Председатель совета директоров московского "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал о о возможном продлении контракта с бразильским полузащитником Бителло..
Фото: ФК "Динамо" Москва