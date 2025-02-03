"Представить могу. Но надо же к этому готовиться… И играть, прогрессировать с каждым матчем, с каждым днем. Какой бы чемпионат из топ-5 Европы подошел больше? Италия и Англия. Может быть, еще Франция. А вот Испания — точно нет. Италия мне нравится, я много смотрю за Бекао, который играл у нас. Или тот же Бийол. Смотрю, что там можно спокойно играть. И тот же Бистрович говорил, что в Италии уровень выше, но играть там можно", - приводит слова Дивеева "Матч ТВ".
Центральный защитник Игорь Дивеев выступает за московский ЦСКА с июля 2019 года. Действующий контракт игрока с "армейским" клубом рассчитан на срок до конца сезона-2027/28.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 8 миллионов евро. В текущем сезоне игрок сборной России в составе ЦСКА принял участие в 24 официальных матчах, в которых забил 6 голов, отдал 1 голевую передачу, получил 2 желтые карточки.
Защитник ЦСКА Дивеев: могу представить себя в "Ливерпуле"
Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о том, может ли представить себя в условном "Ливерпуле".
Фото: ПФК ЦСКА