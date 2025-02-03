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Экс-игрок "Пари НН" Тихий: если бы я играл в "Спартаке" вместо Бабича, картина не изменилась бы

Бывший защитник нижегородского "Пари НН" Дмитрий Тихий высказался о возможном уходе из московского "Спартака" сербского защитника Срджана Бабича.
Фото: ФК "Пари НН"
— Можно сделать так: оставить Бабича, а я вместо него поеду в Эмираты. Оптимальный вариант.

— А если серьезно, Бабич стал бы серьезной потерей для "Спартака"?
— А я на полном серьезе ответил. Если это выгодно с точки зрения трансфера, почему нет.

— Считаете, что находитесь примерно на одном уровне с Бабичем?
— Уверен: картина не очень бы изменилась, если бы я играл вместо него.

В ноябре 2024 года нижегородский "Пари НН" и защитник Дмитрий Тихий по обоюдному согласию расторгли контракт друг с другом. В настоящее время 32-летний футболист пребывает без команды и находится в статусе свободного агента. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.

Ранее в карьере Дмитрия Тихого были выступления за такие команды, как "Луч-Энергия", "Алания", "Факел", "Томь", "Енисей", "Химки".

Источник: "РБ Спорт"

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