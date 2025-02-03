"Неправда", - приводит слова Медведева "РИА Новости".
По информации СМИ, "Зенит" интересуется португальским полузащитником не в первый раз - российский клуб пытался подписать игрока летом 2024 года. Однако "Бешикташ" не собирается продавать игрока за сумму дешевле 20 млн евро.
Действующий контракт Жедсона Фернандеша со стамбульским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в 17 млн евро.
В "Зените" одним словом отреагировали на информацию о предложении "Бешикташу" по Фернандешу
Председатель правления петербургского "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что сине-бело-голубые предложили турецкому "Бешикташу" 15 млн евро за Жедсона Фернандеша.
Фото: ФК "Бешикташ"