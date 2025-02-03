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Спортдир "Палермо": Неделчару может перейти в "Акрон"

Спортивный директор "Палермо" Карло Ости высказался о возможном переходе Йонуца Неделчару в "Акрон".
Фото: ФК "Уфа"
"Да, Неделчару может перейти в "Акрон". Мы ведем переговоры", - цитирует Ости "Матч ТВ".

В текущем сезоне Йонуца Неделчару провел за "Палермо" во всех турнирах 10 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего центрального защитника в 750 тысяч евро, контракт румына с итальянским клубом рассчитан до конца этого сезона. Ранее игрока выступал за "Уфу".

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