"Да, Неделчару может перейти в "Акрон". Мы ведем переговоры", - цитирует Ости "Матч ТВ".
В текущем сезоне Йонуца Неделчару провел за "Палермо" во всех турнирах 10 матчей и не отметился результативными действиями. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего центрального защитника в 750 тысяч евро, контракт румына с итальянским клубом рассчитан до конца этого сезона. Ранее игрока выступал за "Уфу".
Спортдир "Палермо": Неделчару может перейти в "Акрон"
Спортивный директор "Палермо" Карло Ости высказался о возможном переходе Йонуца Неделчару в "Акрон".
Фото: ФК "Уфа"