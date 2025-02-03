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Виктор Са: надеемся не повторить ошибок из матча со "Спартаком" в игре против "Динамо"

Полузащитник «Краснодара» Виктор Са поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Динамо» на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

Фото: ФК "Краснодар"
«Это будет ещё один тяжёлый матч. В принципе, обе команды находятся на одном этапе, готовятся. Все хотят выиграть, неважно, официальная или товарищеская игра. Будет достаточно сложный, интенсивный матч. Надеемся, что мы не повторим допущенных со «Спартаком» ошибок и сможем победить», — цитирует Са Metaratings.

В текущем сезоне Виктор Са сыграл за «быков» 21 матч, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач. 23 сентября 30-летний вингер продлил свой контракт с клубом до 30 июня 2026 года.

Матч между «Динамо» и «Краснодаром» состоится 4 февраля в Абу-Даби и начнется в 15:00 по московскому времени. В первой игре турнира «Краснодар» уступил «Спартаку» (2:3), а для «Динамо» эта встреча станет дебютной на турнире.

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