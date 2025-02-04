"Можно я дам прогноз? Свой. Это не инсайд никакой. Просто прогноз. Что у Валеры последние 12 туров в "Ростове". Ну и я Кубок не считаю. Вот этот сезон он доиграет, я думаю, что он из "Ростова" уйдёт. Ну потому что это действительно накопленная усталость. Как бы это просто я так со стороны смотрю, Валера хочет поработать в команде, которая за что-то боролась бы гарантированно, не случайно, потому что сейчас он на пике своей тренерской формы, ну то есть он в идеальном возрасте", - приводит слова Гурцкая "Чемпионат" со ссылкой на выпуск YouTube-канала "Это футбол, брат".
Валерий Карпин занимает пост главного тренера футбольного клуба "Ростов" с декабря 2017 года (при этом с августа 2021 г. до марта 2022 г. в работе с клубом был перерыв, вызванный назначением специалиста в сборную России).
Под руководством российского специалиста ростовчане достигли своего наивысшего достижения в чемпионате России в сезоне-2022/23 - 4-е место в турнирной таблице с 53-я набранными очками. В текущем сезоне "Ростов" после 18-го тура Российской Премьер-Лиги с 26-ю очками располагается на седьмой строчке.
Гурцкая: думаю, этот сезон Карпин доиграет и уйдёт из "Ростова"
Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился своим мнением о перспективах работы главного тренера футбольного клуба "Ростов" Валерия Карпина.
Фото: "Ростов"