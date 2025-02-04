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Защитник "Зенита" Алип - после матча с ЦСКА: молодец - дельфин! Забивает, хоть и мяч часто теряет

Центральный защитник "Зенита" Нуралы Алип прокомментировал победу своей команды по пенальти над ЦСКА (2:2, 4:1 - пен.) в Зимнем Кубке РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Результативность Соболева? Молодец - дельфин! Забивает в нужных моментах, хоть и мяч много теряет. Но для нападающего самое главное - голы. Он справляется!", - приводит слова Алипа "РИА Новости".

Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над ЦСКА в серии пенальти в рамках Зимнего Кубка РПЛ. От поражения в основное время сине-бело-голубых спас гол нападающего Александра Соболева в компенсированное время.

В серии пенальти "Зенит" победил со счетом 4:1. Подопечные Сергея Семака реализовали все свои удары "с точки". Первым в послематчевой серии реализовал пенальти также Александр Соболев.

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