"Спартак" остается для меня темной лошадкой. То кого-то покупает, то кого-то продает, а эффект один и тот же – пятое или шестое место. Я не сторонник того, чтобы постоянно менять состав. Изменения нужны, но они должны быть редкими и точечными. Если нет стабильности в составе, игроки сами не относятся к своему клубу серьёзно" – приводит слова Угарова Metaratings.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" под руководством тренерского штаба во главе с сербским специалистом Деяном Станковичем после 18-го тура с 37-ю набранными очками располагается на третьем месте в турнирной таблице.
Кроме того, красно-белые продолжают свое участие в розыгрыше Кубка России - на стадии второго этапа 1/4 финала Пути регионов столичный клуб в марте в гостях встретится с тольяттинским "Акроном".
Угаров: "Спартак" то кого-то покупает, то кого-то продает, а эффект один и тот же – пятое или шестое место
Бывший полузащитник петербургского "Зенита" Денис Угаров поделился своим мнением о трансферной политике московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"