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Голкипер "Спартака" Помазун: к цветам уже привык, сейчас важно набрать форму

Голкипер «Спартака» Илья Помазун поделился впечатлениями о первых днях в команде и рассказал о процессе адаптации.
Фото: ФК "Спартак"
«К цветам «Спартака» привык. У меня всегда были яркие цвета в командах. Адаптируюсь, сегодня была третья тренировка. Набираю форму. Всё отлично! Надеюсь, получится сыграть несколько игр, чтобы быстрее адаптироваться. Но сейчас мне нужно набрать форму, потому что пропустил большое количество времени без тренировок с командой», — заявил Помазун «Чемпионату».

Напоминаем, что Илья Помазун — воспитанник ЦСКА. Всего за ЦСКА Илья провёл 10 матчей на взрослом уровне. 2 февраля стало известно о его переходе в «Спартак» за 1,2 миллиона евро. Его контракт со «Спартаком» будет действовать до 30 июня 2027 года.

Помазун может дебютировать за «Спартак» уже 7 февраля в товарищеском матче против «Динамо» в рамках Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги.

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