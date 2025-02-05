"Шансы есть. До этого же они боролись. И в прошлом сезоне до последнего матча. Просто нет глубины (состава). И повезло или срослось так, что на осеннем отрезке практически никто не травмировался. И те ребята выглядели здорово. "Краснодар" заслуженно занимает первое место. Но так не может длиться постоянно. Вот и "Спартак" усилился, "Краснодару" будет сложно, если они будут доигрывать весной только этим составом", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Футбольный клуб "Краснодар" под руководством тренерского штаба во главе с российским специалистом Мурадом Мусаевым по итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками располагается на первом месте в турнирной таблице. На втором месте с таким же количеством очков находится петербургский "Зенит", а третью строчку с отставанием в 2 очка занимает московский "Спартак".
В первом матче после зимнего перерыва "Краснодар" в рамках 19-го тура РПЛ 1 марта на своём поле встретится с самарскими "Крыльями Советов".
"Будет сложно". Аршавин оценил шансы "Краснодара" на чемпионство в борьбе с "Зенитом" и "Спартаком"
Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин поделился своим мнением о шансах "Краснодара" в борьбе за чемпионство с петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком".
Фото: ФК "Краснодар"