Сообщается, что категоричная позиция хорватского клуба по форварду связана с тем, что в случае его ухода в команде останется всего 2 нападающих. "Железнодорожники", в свою очередь, продолжают искать усиление атакующей линии.
В текущем сезоне центральный нападающий Сандро Куленович в составе загребского "Динамо" в общей сложности принял участие в 30 официальных матчах, в которых забил 15 голов и получил 5 желтых карточек. Действующий контракт между игроком и клубом рассчитан на срок до 30 июня 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 4 млн евро.
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Источник: "Локомотиву" не удается договориться о переходе лучшего бомбардира загребского "Динамо"
По информации СМИ, загребское "Динамо" не настроено отпускать лучшего бомбардира команды Сандро Куленовича в московский "Локомотив".
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