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Заварзин: "Спартак" уже не первый день бросает перчатку "Зениту"

Бывший генеральный директор московского "Спартака" Юрий Заварзин поделился своим мнением об активной трансферной политике красно-белых этой зимой.
Фото: ФК "Спартак"
"Спартак" уже не первый день бросает перчатку "Зениту". У красно-белых собралась неплохая команда в конце первой части сезона. В итоге решили создать новую команду. От добра добра не ищут. Посмотрим, что получится. Команда — это прежде всего ансамбль. Футболисты могут быть с хорошими качествами, но необходимо наиграть состав", - приводит слова Заварзина "РБ Спорт".

После 18-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" с 37-ю набранными очками занимает третье место в турнирной таблице. В последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17. Предыдущие шесть сезонов подряд первое место в Российской Премьер-Лиге занимал петербургский "Зенит".

По последней информации СМИ, "Спартак" в зимнее трансферное окно оформит трансферы нападающего Леви Гарсии, винера Пабло Солари и центрального полузащитника Ивана Илича.

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