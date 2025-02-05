Заварзин: "Спартак" уже не первый день бросает перчатку "Зениту"

"Спартак" уже не первый день бросает перчатку "Зениту". У красно-белых собралась неплохая команда в конце первой части сезона. В итоге решили создать новую команду. От добра добра не ищут. Посмотрим, что получится. Команда — это прежде всего ансамбль. Футболисты могут быть с хорошими качествами, но необходимо наиграть состав", - приводит слова Заварзина "РБ Спорт".
После 18-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" с 37-ю набранными очками занимает третье место в турнирной таблице. В последний раз красно-белые становились чемпионами России в сезоне-2016/17. Предыдущие шесть сезонов подряд первое место в Российской Премьер-Лиге занимал петербургский "Зенит".
По последней информации СМИ, "Спартак" в зимнее трансферное окно оформит трансферы нападающего Леви Гарсии, винера Пабло Солари и центрального полузащитника Ивана Илича.