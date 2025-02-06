"Если я нахожусь в России, занят тренировками, играми, то трачу немного. Если же в каком-то месяце еду в отпуск, выходит побольше. Если говорить в целом, то в России для комфортной жизни мне нужно где-то 2500 евро в месяц. В эту сумму входит аренда жилья, продукты, могу сходить с женой и друзьями в ресторан, иногда купить какую-то одежду — самые обычные вещи. В Болгарии, вероятно, тратил бы больше, потому что чаще выбирался бы из дома", - приводит слова Стаматова "РБ Спорт".
Защитник Матео Стаматов выступает за нижегородский "Пари НН" с июля 2023 года, когда в статусе свободного агента подписал с футбольным клубом контракт на срок до конца сезона-2026/27. Ранее болгарин в чемпионате России на протяжении двух лет защищал цвета "Оренбурга".
В текущем сезоне левый защитник принял участие в 14 официальных матчах, в которых отдал партнерам по команде 2 голевые передачи и получил 4 желтые карточки. Согласно данным, которые размещены на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста оценивается в 600 тысяч евро.
"В Болгарии тратил бы больше". Легионер "Пари НН" рассказал, сколько денег ему нужно для жизни в России
Болгарский защитник нижегородского "Пари НН" Матео Стаматов рассказал, сколько денег ему нужно в месяц для комфортной жизни.
Фото: ФК "Пари НН"