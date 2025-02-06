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Дркушич: у Соболева есть все качества. чтобы стать лучшим в РПЛ

Защитник петербургского "Зенита" Ваня Дркушич высказался о своём одноклубнике, нападающем Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
"Соболев — очень качественный, хороший футболист. У него есть все качества. чтобы стать лучшим в этой лиге. Надеюсь, он забьет минимум пять голов во второй части сезона", - приводит слова Дркушича "РБ Спорт".

Нападающий Александр Соболев выступает за "Зенит" с августа 2024 года. В сезоне-2024/25 27-летний футболист в составе петербургского клуба принимал участие в 16 официальных матчах, в которых ему удалось 2 раза поразить ворота соперников и 1 раз отметиться результативной передачей на одноклубников. В пассиве у форварда 3 предупреждения.

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